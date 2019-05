Explosieve stijging fraude via WhatsApp en sms

De toename is vooral sinds de eerste drie maanden van dit jaar. In deze periode meldden zich al meer slaachtoffers dan in heel vorig jaar. Dit schrijft de Telegraaf zaterdag. Mogelijk is dit nog het topje van de ijsberg. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat slechts 10 procent van de slachtoffers melding doet bij de hulpdesk.

UItgerkend vandaag begint het ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne 'Eerst checken dan klikken. De campagne is erop gericht om Nederlanders erop te wijzen appjes, sms-berichten en mails eerst goed na te kijken op betrouwbaarheid voordat ze er op klikken.