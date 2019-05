Scheidsrechter bewusteloos geslagen tijdens bekerfinale in zaalvoetbalcompetitie

Een paar weken geleden is een potje zaalvoetbal in de studentensporthal van de Tilburgse universiteit volledig uit de hand gelopen.

Tijdens de rust van de Grote Bekerfinale is toen de scheidsrechter mishandeld. Een toeschouwer kon zich kennelijk niet vinden in het optreden van de scheidsrechter, verliet in de rust de tribune, zocht de scheidsrechter op en gaf hem een flinke klap. Daarop viel de scheidsrechter bewusteloos op de grond neer. Dit schrijft het Brabants Dagblad zaterdag.

De politie is op zoek naar getuigen. Bestuursleden van de Tilburgse zaalvoetbalbond willen niet reageren op het voorval.