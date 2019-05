Driekwart Nederlanders pleit voor actief rookvrij beleid

De steun hiervoor is toegenomen van 65% in 2014 naar 76% nu. Van de ondervraagden vindt 80% dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken en bijna driekwart van de Nederlanders wil dat de samenleving zich inzet voor een Rookvrije Generatie. Dat blijkt uit onderzoek naar het draagvlak voor tabaksontmoedigende maatregelen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, in opdracht van KWF Kankerbestrijding*.



Naast een actief rookvrij beleid vanuit de overheid, vindt een ruime meerderheid dat ook bedrijven zich moeten inzetten voor de Rookvrije Generatie. Bovendien wil de helft van de ondervraagden zelf een bijdrage leveren, onder andere door het gesprek met kinderen aan te gaan over de schadelijkheid van roken (64%), een online petitie te tekenen waarin de overheid wordt opgeroepen maatregelen te nemen (46%) of mensen aan te spreken die roken in het bijzijn van kinderen (40%).



Floris Italianer, directeur Hartstichting en voorzitter Alliantie Nederland Rookvrij (ANR): “Het is prachtig dat Nederland de urgentie voor een Rookvrije Generatie met ons deelt. Dat is goed nieuws voor de kinderen in Nederland en tegelijkertijd ook hard nodig, want 80% van de rokers is op jonge leeftijd begonnen en verslaafd geraakt. Bescherming van onze jeugd heeft daarom prioriteit. We zijn trots dat de maatschappelijke beweging die de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds bij de oprichting van de alliantie voor ogen hadden, onomkeerbaar is geworden. We vormen een breed, groeiend netwerk met zo’n 160 partners. Dankzij deze krachtenbundeling, het brede maatschappelijke draagvlak en het groeiend aantal initiatieven boeken we succes en zorgen we voor blijvende verandering. Zo sluit de gemeente Amstelveen zich vandaag als partner aan en verklaren we later deze week het 1000e sportterrein rookvrij. Maar ook bedrijven als Kruidvat en supermarkt Lidl zetten zich in voor een Rookvrije Generatie en hebben bijvoorbeeld aangekondigd geen tabakswaren meer te willen verkopen.”

Rookvrije omgeving

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat het aantal plaatsen waar veel kinderen komen en waar niet gerookt mag worden, moet worden uitgebreid. Nederlanders zijn het eens met een wettelijk rookverbod voor:

kinderboerderijen (89%), schoolterrein middelbare school (89% in 2019 vs 71% in 2009), speeltuinen (87% in 2019 vs 65% in 2015), omgeving van een kinderdagverblijf (85%), buitensportterrein waar kinderen sporten (85%), sportterrein van buitenzwembad (67%), voetbalstadions (66% in 2019 vs 35% in 2009), attractieparken (64% in 2019 vs 45% in 2015) en perrons (63% in 2019 vs 30% in 2009).



Om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken vindt 71% ook dat sigaretten niet meer zichtbaar mogen worden uitgestald. In 2015 was dat nog 57%. Daarnaast vindt 85% dat het Nederlands publiek geïnformeerd moet worden over de schadelijke gevolgen van roken.