Campagne van start om taboe op schulden te doorbreken

Ontslag

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op.

Lancering campagne

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert de campagne vandaag in Rotterdam, waar de gemeente met een nieuwe aanpak vol inzet op het voorkomen en terugdringen van schulden. In de campagne staan ‘schuldenambassadeurs’ centraal die over hun schuldprobleem praten. Hun coming out bleek de eerste stap op weg naar een oplossing.

'Iedereen'

Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. De verhalen zijn tevens een oproep om meer begrip te tonen voor mensen met financiële problemen. Zonder dat het direct zichtbaar is, kan een collega, vriendin, familielid, buurman of studiegenoot namelijk torenhogen schulden hebben. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend.

Vragen om hulp uitstellen

Mensen lopen gemiddeld vier tot vijf jaar rond met schulden voordat ze aan de bel trekken. Een kleine schuld kan dan uitgegroeid zijn tot een onoplosbaar probleem dat het leven beheerst. Stress, een slechtere gezondheid en verlies van werk kunnen het gevolg zijn. En het kan echt iedereen overkomen. Mijn oproep is om niet met financiële problemen door te lopen, maar over de schaamte heen te stappen en tijdig hulp te zoeken bij familie, vrienden, de gemeente of maatschappelijk werk. Maak schulden bespreekbaar. Staatssecretaris Tamara van Ark

‘Kom uit je schuld’

Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen. Zoals Elsmainy (27) die jarenlang op afbetaling kocht en haar schulden zag oplopen tot vele duizenden Euro’s. Pas toen ze een kind kreeg, realiseerde ze zich dat ze haar schulden moest aanpakken en kwam ze in actie. Op de site is informatie te vinden over waar zij en anderen voor hulp terecht kunnen en wat de omgeving kan doen. Voor professionals in de schuldhulpverlening is er een apart portaal met praktijkvoorbeelden en een agenda voor bijeenkomsten over verschillende thema’s rondom schulden.

Brede Schuldenaanpak

Van Ark start de campagne als onderdeel van de Brede schuldenaanpak van het kabinet, een plan met een veertigtal maatregelen gericht op het voorkomen en terugdringen van problematische schulden. Als coördinerend bewindsvrouw van deze aanpak zet zij met diverse ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere publieke en private partijen stappen om de schuldenproblematiek te lijf te gaan.

Schulden voorkomen

Hierbij is de inzet ten eerste om problematische schulden te voorkomen, onder andere door het tijdig signaleren van financiële problemen. Er is inmiddels een wetswijziging in voorbereiding die het voor gemeenten mogelijk maakt om tijdig hulp te bieden aan huishoudens met betaalachterstanden op de vaste lasten.

Snel en goed ondersteunen

Als mensen toch schulden hebben, moeten zij snel en goed worden ondersteund, bijvoorbeeld door het eenvoudiger te maken om aan te kloppen bij de schuldhulpverlening. En door rekening te houden met de situatie van mensen met financiële problemen, zodat onnodige ophoging van schulden wordt voorkomen en mensen voldoende overhouden om van te leven. Vanuit het regeerakkoord is tijdens de huidige kabinetsperiode 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de schuldenaanpak. De staatssecretaris deelt vandaag de eerste resultaten van het actieplan met de Tweede Kamer.