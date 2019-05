Voortvluchtige ‘spotter’ bij liquidatiepoging Diemen opgepakt in Suriname

Afgelopen maandag heeft de politie in Suriname een voortvluchtige 30-jarige man aangehouden die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar voor zijn betrokkenheid bij een mislukte moordaanslag in Diemen eind 2015. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.