Bijna 3000 schademeldingen na beving Westerwijtwerd

Een week na de beving in Westerwijtwerd zijn er bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 2.875 meldingen binnen gekomen van schade. Dit is telefonisch en via de website binnen. Normaal komen er rond de tweehonderd meldingen binnen van schade.