Verdachte moord Coen de Nijs aangehouden

Afgelopen dinsdagavond heeft de politie een 46-jarige man uit Estland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Coen de Nijs. 'De Nijs werd op 22 juni 2001 in Alkmaar doodgeschoten. De man heeft zelf zijn betrokkenheid bij dit misdrijf gemeld', zo laat de politie donderdag weten.

Onderzoek

De toen 38-jarige De Nijs werd op straat, op de hoek van de Zevenhuizen en de Gasthuisstraat in Alkmaar, neergeschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De vluchtauto werd later uitgebrand terug gevonden in Alkmaar-noord.

Voorgeleiding en verhoor

De verdachte wordt verhoord en zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris die zal beslissen over zijn voorlopige hechtenis. Het onderzoek wordt voortgezet.