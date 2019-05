OM seponeert zaak voor moord op Esther Paul

Het OM zegt te weinig bewijs tegen het tweetal te hebben. Maandag zullen de nabestaanden van Paul door justitie worden geïnformeerd over het seponeren van de zaak.

Mike J. en zijn schoonzoon Victor K. werd in januari van dit jaar aangehouden voor de gruwelijke dood van Esther Paul. Mike J. is volgens de krant een bekende uit het criminele circuit. Hij was onder meer beveiliger van de geliquideerde Willem Endstra.

De dood van Esther Paul zou te maken hebben gehad met een overval op een 78-jarige vrouw. Dit is de moeder van Frank G, een ex-vriend van de 43-jarige Paul. Paul zou twee leden van No Surrender hebben getipt over geld dat in de woning van de bejaarde vrouw lag.

Haar dood is volgens de politie een vergelding voor haar loslippigheid over het geld. Op 30 april 2017 werd Paul dood gevonden in het Veluwemeer bij Biddinghuizen. Hier vlakbij zat zij ondergedoken op een vakantiepark.