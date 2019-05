'Maak geen selfies met edelherten'

Fotografen

Helaas constateren wij dat niet alle fotografen de natuur respecteren en dat de perfecte foto soms ten koste gaat van de natuur. Daarom is het nodig dat wij u nu vragen om, ook bij het maken van foto’s, altijd rekening te houden met het behoud van de natuur. De natuur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe herbergt een ongekende diversiteit aan plant- en diersoorten. Daar horen wilde dieren bij, zoals edelherten, maar ook ruim honderd Rode Lijst-soorten. Het is dus begrijpelijk dat er dagelijks fotografen naar het Park komen om deze zeldzame flora en fauna vast te leggen.

Reekalfje niet aanraken

In deze periode is het mogelijk dat u tijdens een wandeling over de paden of wegen een reekalfje tegenkomt. Hartstikke schattig en zeker een foto waard, dat snappen wij ook! Zorgt u er in deze situatie wel voor dat u de foto’s van gepaste afstand maakt en vervolg na het nemen van enkele foto's uw weg weer. Zo krijgt het jonge, kwetsbare dier ook zijn rust. Raak een reekalfje (of ander dier) nooit aan! In het geval van het reekalfje loopt hij dan het risico om verstoten te worden, met alle gevolgen van dien.

Zwarte spechtennest

Een paar weken geleden trok een nest met zwarte spechten veel aandacht. Fotografen bivakkeerden dagenlang recht onder het nest terwijl de specht af en aan vloog. Deze dieren kregen geen moment rust. Enkele fotografen leken hun lens het liefst in het nest te willen duwen. Deze specht kon zijn nest niet simpelweg verplaatsen en heeft dus geen mogelijkheid gehad om rust op te zoeken.

De situatie rondom de zwarte spechten staat niet op zichzelf.

Geen selfie met edelhert

Het bekendste edelhert van ons Park, beter bekend als Hubertus, is al jaren publiekslieveling en heeft dagelijks een groep fans bij zich staan. Wij hebben zelfs mensen gezien die probeerden selfies met het edelhert te maken door er vlak naast te staan. Als bezoeker mag u hem natuurlijk op de foto zetten, maar bewaar afstand en vergeet niet dat het een wild dier betreft, geen knuffeldier. Blijf op gepaste afstand en jaag een edelhert of ander dier nooit op.

Laat de dieren niet schrikken

Edelhert Hubertus vertoont ondertussen 'mak' gedrag. Dit is een reactie op het voorspelbare en consistente beheer in het Park. Edelherten reageren hier positief op. Wanneer u over de paden wandelt of fietst en af en toe praat met uw gezelschap, dan is dat voorspelbaar gedrag. Dit veroorzaakt weinig angst of stress bij een edelhert. Veel verstorender zijn gecamoufleerde fotografen die stilletjes achter een boom zitten en pas op het laatste moment worden opgemerkt.