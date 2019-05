Politie vindt 13 vuurwapens, munitie en drugs in Rotterdamse woning

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie in een Rotterdamse woning aan de Troelstrastraat 13 vuurwapens gevonden. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Hulpgeroep

Na een melding van hulpgeroep uit een woning namen agenten donderdagnacht poolshoogte op de Troelstrastraat. Toen zij daar aankwamen renden twee mannen weg. Een derde man stond bij de woning, hij was lichtgewond. Een van de vluchtende mannen en de gewonde man zijn aangehouden. Agenten doorzochten vervolgens de woning en een kluis die daar binnen stond. Er bleken naast een kleine hoeveelheid cocaïne, heroïne en hasj maar liefst 13 vuurwapens te liggen, een tiental magazijnen en honderden patronen.

Mes

Van de twee mannen die wegrenden, werd direct een 29-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij had een klein mes bij zich, en bijna 1000 euro aan contanten. Naar de tweede vluchtende man zijn we nog op zoek. De derde man, een 26-jarige Rotterdammer die nog bij de woning stond, werd kort daarna gearresteerd. Hij had lichte verwondingen aan zijn gezicht. Hij kon zich niet legitimeren en zijn rol bij het incident was op dat moment onduidelijk.

Enorme hoeveelheid

Terwijl beide mannen naar het bureau werden gebracht om te onderzoeken wat er gebeurd was, werd de woning van de Rotterdammer doorzocht. Daar vonden agenten de cocaïne, heroïne en hasj, verschillende gebruiksvoorwerpen die worden gebruikt voor de handel in drugs, en daarnaast een grote kluis. Die bleek er niet voor niks te staan. In de kluis vonden agenten maar liefst 13 vuurwapens. Ook lagen er 18 magazijnen en een grote hoeveelheid munitie. Alle wapens zijn in beslag genomen en worden onderzocht. De recherche zet het onderzoek voort.