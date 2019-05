Uitslag Eerste Kamerverkiezing 2019

De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft bij de Eerste Kamerverkiezing (27 mei 2019) in totaal 32 zetels gehaald. Van de 15 deelnemende partijen hebben alleen DENK en lijst 15 (een blanco lijst) geen zetel bemachtigd in de Senaat. Op basis van voorkeurstemmen hebben 17 kandidaten een zetel in de Eerste Kamer bemachtigd, van wie 4 kandidaten anders niet benoemd waren geweest.

Alle 570 statenleden en 19 leden van de kiescolleges (in Caribisch Nederland) hebben op maandag 27 mei 2019 een stem uitgebracht voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. De opkomst was daarmee 100%. Er zijn geen ongeldige stemmen uitgebracht. Wel is één blanco stem uitgebracht (door een lid van kiescollege Saba). Van de 570 stemmen zijn er 13 bij volmacht uitgebracht.

Zetelverdeling

Bij de verdeling van de zetels over de verschillende lijsten is eerst aan elke partij het aantal volle zetels toegewezen. Dat aantal volle zetels is gelijk aan het aantal keer dat de lijst de kiesdeler heeft gehaald. Bij de eerste toewijzing zijn 66 van de 75 zetels verdeeld. Er waren dus nog 9 restzetels te verdelen.VVD, CDA, Democraten 66 (D66), PVV (Partij voor de Vrijheid), ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), Onafhankelijke Senaatsfractie en Forum voor Democratiekregen elk één restzetel.

Totale zetelverdeling per partij

Aanduiding politieke partij Lijstnummer Aantal zetels VVD 1. 12 CDA 2. 9 Democraten 66 (D66) 3. 7 PVV (Partij voor de Vrijheid) 4. 5 SP (Socialistische Partij) 5. 4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 6. 6 GROENLINKS 7. 8 ChristenUnie 8. 4 Partij voor de Dieren 9. 3 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 10. 2 50PLUS 11. 2 Onafhankelijke Senaatsfractie 12. 1 Forum voor Democratie 13. 12 DENK 14. 0 Blanco lijst 15. 0

Kiesdeler

Op de lijsten van de 15 partijen die deelnamen aan de verkiezing stonden in totaal 259 kandidaten. Om op eigen kracht met voorkeurstemmen te worden gekozen, moeten kandidaten een aantal stemmen hebben behaald gelijk aan de kiesdeler. De kiesdeler, en daarmee de voorkeurdrempel, is (afgerond) 2.309 stemmen.

Gekozen kandidaten

Er zijn 17 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden. In 2014 waren dit er 14. Van die 17 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden, hebben er 4 louter op grond van het aantal voorkeurstemmen een zetel in de Eerste Kamer gekregen. Deze kandidaten zijn Ilse Bezaan voor PVV (Partij voor de Vrijheid), en Hugo Berkhout, Otto Hermans en Theo Hiddema (Forum voor Democratie). De overige 13 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden, zouden ook verkozen zijn op grond van hun positie op de kandidatenlijst.