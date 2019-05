Brandweer dooft buitenbrand aan bosrand in Sint-Michielsgestel

Vrijdagmiddag is de brandweer uitgerukt voor een buitenbrand aan de Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel. De brand woedde aan een bosrand op een plek waar het blusvoertuig niet bij kon komen.

Met kleine blusmiddelen zoals een brandblusser doofde men de vlammen. Met een schep en een riek werd de grond onder handen genomen. En met een teil werd bluswater uit een sloot geschept en over de brandhaard heen gegooid. Nabij de brandhaard trof met twee lege flessen wasbenzine aan, men gaat er dan ook vanuit dat de brand is aangestoken. Vermoedelijk is een plastic paal in brand gestoken en kon het vuur door de droogte snel om zich grijpen.