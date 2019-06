Politie doet inval in café

Een arrestatieteam van de politie is vrijdagavond café Starlight aan de Celsiusstraat in ‘s-Hertogenbosch binnengevallen. Volgens de politie zou er in de horecagelegenheid mogelijk in drugs worden gehandeld en zouden er vuurwapens aanwezig zijn. Kort na middernacht werd een plakkaat op de deur geplakt met daarop de mededeling dat de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch het café per direct heeft laten sluiten.