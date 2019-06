FNV: 23 maatschappelijke organisaties doen gezamenlijke oproep in ‘Manifest voor het Kind’

Op 1 juni, de Internationale Dag van het Kind, publiceren 23 maatschappelijke organisaties het ‘Manifest voor het Kind’; een roep om te komen tot de beste zorg voor kinderen. De organisaties van dit manifest, geïnitieerd door vakbond FNV, maken zich zorgen dat kinderen in de jeugdzorg niet krijgen wat ze nodig hebben en daardoor bedreigd worden in hun ontwikkeling. Zij pleiten voor het centraal stellen van kinderen en professionals, over een goede prijs voor zorg en voor het maatschappelijke belang van zorg voor de jeugd.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Ik ben ongelooflijk trots dat partijen in het jeugdveld elkaar hebben opgezocht en gesterkt om deze maatschappelijk oproep te doen. Het is van levensbelang dat de zorg voor de kwetsbare jeugd in Nederland goed is geregeld. Daar staan wij allen voor.’

Jeugdzorg voor 1 op de 10

Een op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langer durende problemen. Het huidige jeugdzorgbeleid baart de organisaties van het manifest zorgen.

‘Deze kinderen hebben voor korte of lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig passend bij de eigen situatie. Wij maken ons zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod. Over de beschikbaarheid ervan. Over de wachtlijsten. Over de professionals die de hulp en zorg moeten bieden maar door het vele papierwerk, en krapte in bezetting, veel te weinig tijd hebben. We maken ons zorgen over de kinderen die niet passende hulp, te weinig aandacht en teveel verschillende hulpverleners krijgen. We maken ons zorgen omdat kinderen zo niet krijgen wat ze nodig hebben en daardoor bedreigd worden in hun ontwikkeling’, schrijven de partijen in het manifest.

Pleidooi voor zorg voor de jeugd

De organisaties pleiten voor een jeugdzorgsysteem waarin de kwetsbare kinderen, de gezinnen en de professionals die de zorg en hulp verlenen, de kern vormen van de zorg voor de jeugd. Het systeem eromheen moet dus ondersteunend en niet leidend zijn.

Verder benadrukken de organisaties in het manifest dat zij vinden dat we de plicht hebben om zorg van goede kwaliteit te leveren aan onze kinderen. En kwaliteit kost geld. Tevens menen de partijen dat zorg voor jeugd iedereen in de samenleving aangaat. Wanneer we nu doen wat nodig is voor kwetsbare kinderen, zorgt dat later voor volwassenen die volwaardig kunnen meedoen in onze maatschappij. ‘Zorg voor de Jeugd’ is dus niet zomaar een titel van een actieplan, of van de sector, maar is iets van iedereen in onze samenleving.

Wens FNV voor brede coalitie

FNV Zorg & Welzijn startte in december vorig jaar met een brede coalitie van partijen die zich zorgen maken over de situatie in de jeugdzorg. Krap een half jaar later was de coalitie met het gezamenlijk manifest een feit. Het manifest wordt via de social mediakanalen verspreid van de 23 organisaties onder de hashtags #bestezorgvoorkinderen en #dagvanhetkind.

FNV voert al 2,5 jaar actie tegen het jeugdzorgbeleid van minister Hugo de Jonge. Vakbonden FNV en CNV stelden onlangs nog een ultimatum aan de minister. Zij eisen een structureel budget van 750 miljoen euro en een eenmalige investering van 200 miljoen euro voor arbeidsvoorwaarden, beiden geoormerkt voor jeugdzorg. Gaat de minister niet voor 1 juni 2019 akkoord met de eisen van de jeugdzorgwerkers, dan voeren jeugdzorgwerkers deze zomer actie gevolgd door een landelijke staking op 2 september 2019.