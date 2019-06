Michiel Scheffer neemt afscheid van Gelderse politiek

Na 8,5 jaar in de Gelderse provinciale politiek, waarvan 4 jaar als gedeputeerde heeft Michiel Scheffer zijn afscheid aangekondigd. Als gedeputeerde heeft Michiel Scheffer onder andere OnePlanet gerealiseerd voor de provincie Gelderland. Hiermee heeft Scheffer Gelderland in de Europatop van regio’s gebracht.

“De timing van afscheid is altijd lastig, maar ik ben gerust met de gedachte dat er een sterke fractie staat”, aldus Scheffer. De afgelopen vier jaar heeft de fractie zich gekenmerkt door hun stabiele en inhoudelijke bijdragen in de Staten. Daarmee waren ze zeer effectief in het realiseren van het D66 gedachtegoed, zij bleken immers de fractie met de meest aangenomen moties van 2018 in de Provinciale Staten: “Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het stokje moet doorgeven. Céline Blom zal het stokje als fractievoorzitter overnemen, dit is een jonge energieke vrouw die de fractie in beweging kan houden, daar heb ik alle vertrouwen in.”

Toekomst

Scheffer zal zich de komende jaren gaan richten op het bereiken van doorbraken in de circulaire economie in Europa in de sector mode en textiel. Daarnaast blijft Scheffer zeer betrokken bij het mbo, waarvoor hij zich sterk heeft ingezet: “Zonder goed mbo geen kansen voor iedereen, geen sterke industrie en zonder industrie geen harmonieuze samenleving”.

D66

In de tijd dat D66 er minder goed voor stond, ging Scheffer in 2011 met een klein team de straat op om campagne te voeren in onze provincie. In 2011werd D66 beloond met een groei naar 4 zetels en deelname aan de coalitie. In 2015 won D66 er weer drie zetels bij en kwam met maar liefst 7 zetels in de Staten en nam wederom deel aan de coalitie. Blom: “Michiel mag trots zijn op wat hij heeft bereikt en vooral als gedeputeerde. Zijn stijl kenmerkt zich het beste als creatief en vasthoudend, hij durfde lastige beslissingen te nemen ook waar dat soms lastig was”.