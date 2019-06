Zondag eerste tropische dag

Was het zaterdag al zomers, Zondag kunnen we opnieuw een weerrecord breken met 2 juni. Want het zou kunnen zijn dat het de eerste tropische dag wordt. Het record stamt uit 1947, toen werd het 29,5 graden in De Bilt. Morgen kan de temperatuur oplopen tot wel 31°C.

Morgen overdag is het zonnig. Het wordt warm tot zeer warm met een middagtemperatuur tussen de 27 en 31°C. Op de Waddeneilanden wordt het minder warm en later in de middag koelt het ook op de westelijke stranden af. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Hierbij kunnen dan windstoten voorkomen. De wind is overwegend matig uit een zuidelijke richting, eind van de dag wordt de wind tijdelijk westelijk.

De reddingsbrigade in Scheveningen adviseert om morgen goed te drinken en te smeren. Een aantal hardloopwedstrijden is afgelast.