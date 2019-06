Knul (17) aangehouden voor rijden onder invloed

Zaterdagavond is een 17-jarige jongen uit Brussel in de Clausstraat aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol, het weigeren van een ademanalyse en het zich onttrekken aan een staande houding.

Tijdens een alcoholcontrole in de omgeving van de Westkade in Sas van Gent merken agenten een bestelbus op die vanuit Sluiskil aan komt rijden. Omdat het voertuig slechts verlicht is met één stadslicht wordt de bestuurder staande gehouden voor deze overtreding. Ook moet hij een blaastest ondergaan. De uitslag hiervan is dat de jongen geen meter meer mag rijden en mee moet naar het bureau voor een ademanalyse. Deze is het kennelijk niet eens met de gang van zaken, geeft vol gas en rijdt met hoge snelheid weg. De agent die bij zijn auto staat kan ternauwernood aan de kant springen. Onmiddellijk wordt de achtervolging ingezet met een motor en een auto richting Westdorpe. Daar rijdt de jongen zich vast in de Claussstraat. Vervolgens is hij aangehouden en tegenstribbelend meegenomen naar het bureau.

Weigeren medewerking

Na zijn aanhouding gedraagt de verdachte zich uiterst recalcitrant en wil niet meewerken aan een ademanalyse. Het vermoeden rijst dat hij ook onder invloed van drugs is. Ook kan hij zich niet identificeren met een ID-kaart of een rijbewijs. Al snel wordt duidelijk dat de kentekenplaat op de bus niet overeenkomt met het voertuig. De jongen is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal hij lopende de dag verhoord worden.