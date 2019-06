Politie rolt hennepkwekerijen op in Fryslân

Naar aanleiding van meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, gecombineerd met informatie die de politie in het onderzoek naar een hennepkwekerij in Wildervank ontdekte, startte het Hennepteam van de politie Noord-Nederland een onderzoek. Dat leidde naar een hoofdverdachte die ervan verdacht wordt vanuit zijn bedrijf te handelen in hennepstekken. Die hennepstekken gingen vervolgens naar growshops en hennepkwekerijen. Vandaag maakte de politie een einde aan die hele lijn.

De politie hield in zijn woonplaats vandaag een 47-jarige man uit de gemeente Fryske Marren aan. Hij wordt verdacht van grootschalige teelt en handel in hennepstekken. In zijn bedrijfsruimte vonden agenten duizenden stekken bedoeld voor hennepteelt. Tegelijkertijd viel de politie twee growshops in Heerenveen en Leeuwarden in. Daar vonden agenten apparatuur hennepteelt zoals licht- en afzuiginstallaties en voeding voor hennep.

In Leeuwarden vonden agenten ook stekken. Vanuit die growshops werden de stekken en apparatuur doorgeleverd aan hennepkwekerijen. In de bedrijven werden een man van 33 jaar uit Leeuwarden en een man van 27 jaar uit Noardburgum aangehouden.

Daarnaast ontmantelde de politie op dezelfde dag vier hennepkwekerijen waar de stekken aan geleverd werden. In een woning in Drachten stonden 800 planten, in twee woningen in Leeuwarden vonden agenten twee kwekerijen van elk ongeveer 280 planten. Ten slotte stonden in een loods in Harkema ongeveer 3.700 planten. Het onderzoek gaat na vandaag nog verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie nam op verschillende locaties ook zes auto’s en contact geld in beslag. Ook onderzoekt de politie de financiële administratie van de verdachten.