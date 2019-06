Rijverbod na speekseltest voor Belg

Agenten zetten de auto met vijf inzittenden rond 00.40 uur op de Oosterhoutseweg aan de kant voor een controle. In de auto roken zij een wietlucht. De personen gaven aan eerder op de avond geblowd hadden. De agenten hebben vervolgens een speekseltest afgenomen bij de bestuurder. De test wees uit dat hij THC(de werkzame stof in weed waar men ‘stoned’ van wordt) had gebruikt . De Belg is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Op het politiebureau heeft een arts een bloedproef afgenomen. De man is gehoord en met een rijverbod van 24 uur weer naar huis gestuurd.

Naast de al bekende alcoholtest is de politie ook in de gelegenheid om bestuurders te testen op het gebruik van drugs. Een speeksel test wordt alleen gedaan als er een aanwijzing is dat er drugs zijn gebruikt door een bestuurder, bijvoorbeeld door rijgedrag, de geur die wordt waargenomen als het portier wordt geopend, gedragskenmerken bij een verkeerscontrole of het wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop.