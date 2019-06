Man zwaait met hakbijl naar bovenburen

Een burenruzie over geluidsoverlast is dinsdagavond uitgelopen op een bedreiging met een hakbijl.

Dinsdagavond kregen agenten een melding over een conflict naar aanleiding van geluidsoverlast in een woning in de Baardwijk. De 45-jarige onderbuurman bonkte op de muren en schreeuwde dat de bovenburen rustiger moesten zijn. Hierop kwamen zij naar beneden om verhaal te halen. De bovenburen, een 31-jarige vrouw en haar dochter, belden aan bij de Waalwijker om te vragen wat het probleem was. De man werd boos, pakte een hakbijl waarmee hij in hun richting zwaaide en bedreigde de moeder en dochter. Agenten hebben hem aangehouden en de hakbijl in beslag genomen.