Grote brand bij fietsfabrikant Gazelle in Dieren

In het Gelderse Dieren heeft woensdagmiddag bij fietsfabrikant Gazelle een grote uitslaande brand gewoed.

De brand veroorzaakte flink wat schade aan het dak. Rond 14.45 uur kwam de melding van de brand binnen bij de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse constateerde de brandweer dat het dak al in brand stond. Bij de brand kwam veel rook vrij die tot ver in de omtrek te zien was. Dit meldt Omroep Gelderland.

De brandweer bestreed het vuur met vier tankautospuiten en met behulp van twee hoogwerkers. Doordat de sprinklers hun werk binnen goed hebben gedaan, lijkt de schade in de fabriek mee te vallen. Er zijn volgens een woordvoerder van de brandweer geen gewonden gevallen. Volgens hem is de brand vermoedelijk ontstaan door zonnepanelen op het dak. Onderzoek moet dat verder uitwijzen.