Oversluiten blijft populair door lage hypotheekrente

Oversluiters zorgen voor groei op hypotheekmarkt

Vorig jaar hebben 30% meer huizenbezitters hun hypotheek overgesloten naar een lagere rente en/ of betere voorwaarden. Daarmee waren deze oversluiters in hun eentje verantwoordelijk voor de groei op de hypotheekmarkt. Het aantal hypotheken voor de aankoop van een huis daalde namelijk.

Ook in het eerste kwartaal van 2019 blijft oversluiten onverminderd populair. Dit blijkt uit het meest recente kwartaalbericht van het Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Oversluiten vanwege de lage rente en einde rentevastperiode

Dat veel huizenbezitters de hypotheek oversluiten komt natuurlijk door de lage hypotheekrente van dit moment. Door het grote renteverschil de oude en de nieuwe rente, is oversluiten vaker voordelig. De kosten, waaronder de boeterente, moeten namelijk wel worden terugverdiend.

Het is echter ook 10 jaar geleden dat de huizenmarkt een piek beleefde. Veel Nederlanders die toen een huis kochten, hebben de hypotheekrente 10 jaar vast gezet. Voor hen loopt nu rentevastperiode af. Zij krijgen een nieuw rentevoorstel van de bank, maar kunnen ook boetevrij oversluiten naar een andere bank in Nederland.

Wat kiezen oversluiters voor hun nieuwe hypotheek

Waar de meeste huizenbezitters 10 jaar geleden nog kozen voor een rentevastperiode van 10 jaar, wordt de hypotheekrente nu vaak 20 jaar vast gezet. Door de hypotheekrente langer vast te zetten ‘kopen’ oversluiters de zekerheid van een lage maandlast. En met het geringe renteverschil tussen 10 jaar vast en 20 jaar vast, is dit niet eens zoveel duurder.

Door de gestegen huizenprijs hebben huizenbezitters vaak een flinke overwaarde. Bij de hypotheek oversluiten wordt deze overwaarde vaker opgenomen. Dit wordt duidelijk uit bestudering van een andere kwartaalrapportage, die van marktonderzoekers IG&H. Daarin zien we de hypotheeksom bij oversluiten opvallend snel oplopen.

Ook kiest het merendeel van de huizenbezitters die hun hypotheek oversluiten opnieuw voor een deel aflossingsvrije hypotheek. Dit terwijl banken en overheid aflossen juist stimuleren, onder ander met de campagne Aflossingsblij. Uit de HDN-cijfers blijkt dat bij 58% van de oversluiters ‘aflossingsvrij’ zelfs de hoofdvorm is.

De laatste trend die we zien in de HDN-data, is een groeiend aantal oversluiters dat kiest voor Nationale Hypotheek Garantie. Sinds vorig jaar kan ook bij oversluiten voor de garantie gekozen worden. Met een NHG-hypotheek kies je voor extra zekerheid en rentekorting. Niet iedereen komt hier echter voor in aanmerking. De NHG-grens bij oversluiten is dit jaar € 290.000,-