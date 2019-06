Vijftien huizen ontruimd in Purmerend na plofkraak en vinden verdacht voorwerp

In Purmerend is donderdagochtend vroeg een geldautomaat van ABN Amro opgeblazen

Hulpdiensten ontdekten enkele uren na de plofkraak nog een verdacht voorwerp. Er werden 15 huizen ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD ) onderzoekt nu het verdachte voorwerp, een mogelijk niet afgegaan explosief, en maakt het zonodig onschadelijk. De plofkraak vond rond 05.00 plaats op het Gildeplein. Dit meldt NH Nieuws.

Na de plofkraak sloegen twee verdachten op de vlucht. Of zij iets hebben buitgemaakt is nog onbekend. De schade aan de automaat en muur is groot. Ook is het dak beschadigd en er zijn veel winkelruiten gesprongen. Een getuige over de situatie tegen RTV Purmerrend: 'Het lijkt wel een oorlogsgebied.'