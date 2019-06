Guus Meeuwis spreker tijdens provinciale herdenking Brabantse Gesneuvelden

Guus Meeuwis is de spreker tijdens de 75e herdenking van de Brabantse Gesneuvelden op 11 september 2019 in Waalre. thema van deze provinciale dodenherdenking is “Herdenken krijgt een gezicht".

De bijeenkomst is voor Brabant het begin van het uitgebreide programma van activiteiten onder de titel “Brabant Remembers” rondom het 75e jaar van de bevrijding in 2019 dat deel uitmaakt van de nationale herdenking en viering van de vrijheid.

“Ik ben vereerd dat ik gevraagd ben om spreker te zijn tijdens deze belangrijke dag. Ik ben mij van kinds af aan zeer bewust van de verschrikkingen van de oorlog door de verhalen van mijn grootvader Cees Meeuwis. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog in een krijgsgevangenkamp in Duitsland gezeten. Hij heeft de oorlog gelukkig overleefd. Door zijn verhaal voel ik de persoonlijke noodzaak om op mijn manier bij te dragen aan een wereld waarin geen plaats meer is voor oorlog en menselijk leed door mij te focussen op mooie dingen. Op 11 september zal ik de ervaringen van mijn grootvader zeker als inspiratiebron gebruiken.”, aldus Guus Meeuwis.

De grootvader van Guus

Het verhaal van zijn grootvader is opgenomen in de 75 verhalen uit de oorlog die duidelijk maken dat levens ingrijpend veranderden door de gebeurtenissen. “Ik ben heel ver weg, maar mijn hart is thuis. Bij mijn vrouwtje, dat alleen is. De herinnering aan het sprookje van toen is al wat nu mijn deel is. Maar de dag, dat ik weer bij jou zal zijn, is nu reeds in mijn gedachten. Want mijn vast geloof in jou en de trouw, geeft kracht te blijven wachten” schreef de grootvader van Guus, Cees Meeuwis.

( https://www.brabantremembers.com/vrijheid/ik-ben-heel-ver-weg/ )

Jongerenconferentie

Op 28 oktober 1945 werd in Waalre de eerste Brabantse herdenking van de gevallenen georganiseerd. Nu, 75 jaar later, is die traditie nog steeds springlevend. Zowel de provincie als de stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden vinden het belangrijk om de traditie in Brabant te verankeren, nieuwe wegen naar de toekomst in te slaan en jongeren te betrekken. Daarom wordt er van 9 tot 11 september in Waalre een internationale jongerenconferentie gehouden met als titel “Past: Forward, Reflect, Rethink, Remember”. De resultaten van de conferentie worden voorafgaand aan de herdenking in Waalre gepresenteerd.

Brabant Remembers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende, persoonlijke verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Met de 75 persoonlijke verhalen worden makers, kunstenaars en beleidsmakers geïnspireerd. Met het doel dat een breed en talrijk nationaal en internationaal publiek in 2019 en 2020 op 75 locaties, 75 persoonlijke levens veranderende oorlogsverhalen kan beleven.

Samen met gemeenten en partners worden deze verhalen vertaald naar een innovatief cultureel (inter)nationaal programma in 2019-2020. Met het doel om de impact van de Tweede Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de jongere generaties te bereiken.