Geen onderzoek naar oorzaken faillissement Slotervaart ziekenhuis

De curatoren van MC Slotervaart ziekenhuis hoeven op dit moment geen onderzoek naar de oorzaken van het faillissement te doen. Ook hoeven zij niet met de gemeente Amsterdam te onderhandelen. Dat heeft de rechter-commissaris in het faillissement dinsdag beslist.

Akkoord voorbereid

De gemeente wil dat de curatoren eerst een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van het ziekenhuis instellen, voordat met vastgoedbedrijf Zadelhoff verder kan worden gepraat over overname van het ziekenhuis. Met hulp van Zadelhoff wordt een akkoord voorbereid waarmee alle schulden voor 100% kunnen worden betaald. Een onderzoek als door de gemeente gevraagd zal veel tijd kosten en ten koste van dit akkoord en de schuldeisers gaan, aldus de rechter-commissaris, die erop wijst dat in het faillissement de belangen van de gezamenlijke schuldeisers voorop staan. Als zij een 100% uitkering krijgen, is een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement niet meer op zijn plaats.

De curatoren hoeven ook niet met het gemeentebestuur te onderhandelen over overname van het ziekenhuispand, omdat de gemeente nog geen bod heeft uitgebracht waaruit alle schulden kunnen worden betaald.