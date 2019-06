Politie zoekt in Barneveld man die vrouwen lastigvalt

e politie heeft meerdere meldingen gekregen van jonge vrouwen omdat ze waren lastiggevallen door een man in de wijk Veller. Daarom is meteen een onderzoek gestart en wordt er gezocht naar de verdachte.

Begin juni kwam de eerste melding binnen. Daarna hebben in totaal vijf jonge vrouwen zich bij de politie gemeld. De incidenten vonden tot nu toe in de middag en avond plaats. Van de verdachte is een signalement bekend:

Het gaat om een man van begin 20 jaar die tussen de 1.70 m eter en 1.80 meter lang is. Hij heeft een normaal postuur en een getinte huidskleur. De man sprak gebrekkig Nederlands en verplaatst zich steeds op een fiets.

Heeft u meer informatie?

De politie surveilleert extra in de omgeving en is actief bezig met deze zaak. U kunt ons daarbij helpen door informatie door te geven. Heeft u iets gezien of heeft u een idee wie de verdachte is? Of bent u zelf slachtoffer geweest en heeft u dit nog niet verteld aan de politie? Ook dan horen we dat graag. Tips doorgeven kan door te bellen met 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Online melden kan ook.