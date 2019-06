Burgemeester Eindhoven verbiedt de voor zaterdag geplande demonstratie van Pegida

Nu heeft hij een vergunning aangevraagd voor dinsdag 11 juni, woensdag 12 juni en donderdag 13 juni. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad.

Buremeester van Eindhoven, John Jorritsma, verbiedt in ieder geval de demonstratie die Pegida zaterdag wilde houden bij Al-Fourqaan moskee in Eindhoven. Ook andere aanvragen werden afgewezem. Jorritsma is bang voor rellen zoals tijdens de eerste demonstratie op 26 mei. Toen kwam het tijdens de Pegida-demonstratie 'tegen de islamisering' tot een confrontatie met zo'n 300 tegendemonstranten. Ook gaf Jorritsma aan sowieso geen protesten in de omgeving van de moskee of op andere drukke plekken in de stad toe te staan. Jorritsma vreest een herhaling of erger, en ziet dan ook geen mogelijkheden om de demonstratie toe te staan.

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven laat aan de Telegraaf weten dat de gemeente de mogelijkheden om op 11, 12 en 13 juni te demonstreren met Pegida bespreekt