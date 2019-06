Directeur Pinkpop roept festivalgangers op om later te komen

De campings op het Pinkpopterrein gaan vanwege het verwachte noodweer een uurtje later open, namelijk om 19.00 uur. Dit meldt de lokale zender L1 vrijdag.

Naar verwachting komen er vrijdag in de namiddag en aan het begin van de avond weer enkele flinke onweersbuien over Limburg, die gepaard kunnen gaan met hagel en zware windstoten. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven.

Bezoekers wordt aangeraden om tijdens het slechte weer in de auto of op de stations van Heerlen en Sittard te schuilen. Festivalgangers die al aanwezig zijn in Landgraaf, kunnen zich melden bij de ingang van hun camping. Ze worden opgevangen in Kienhal Minli aan de Einsteinstraat 1-3.