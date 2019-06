Schade aan auto's door brand

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er in de Lobeliusstraat in Zaandam een autobrand plaatsgevonden.

Rond 01.55 uur kreeg de politie een melding dat er een auto in brand stond in de Lobeliusstraat. Toen de agenten ter plaatse waren stond de auto in brand en is de brand vervolgens overgeslagen naar een naast gelegen auto. De brandweer heeft de brand geblust. Er is veel schade aan beide auto’s. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.