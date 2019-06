Boom dreigt om te vallen

De harde wind die door de regio Vlaardigen waaide zorgde hier en daar voor overlast. Aan de Holysingel bestond de angst dat een boom voor het tankstation over het fietspad en de weg zou vallen.

De brandweer heeft een strop om de boom geplaatst en aan het hulpverleningsvoertuig vastgezet. De gemeente is in kennis gesteld om de boom om te zagen. De doorgaande weg vanaf Holy naar het centrum is tijdelijk afgesloten geweest.