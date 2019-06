Maandag opnieuw kans op pittige buien

Was het weer afgelopen dagen onstuimig, maandag krijgen we opnieuw te maken met harde wind en pittige buien in de avond.

Morgen overdag schijnt de zon af en toe. In de ochtend is al een enkele bui mogelijk, in de middag en avond komen er meer buien voor met daarbij plaatselijk onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18°C aan zee tot lokaal 25°C in het (noord)oosten. De wind komt overwegend uit het noordoosten en is boven land matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, in het noordelijk kustgebied af en toe krachtig, 6 Bft. In de loop van de middag draait de wind in het zuiden naar zuid en is matig.