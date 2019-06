Dode bij aanrijding op A58

Op de snelweg A58 ter hoogte van Rucphen deed zich dinsdagochtend omstreeks 03.50 uur een aanrijding voor. Een personenauto reed op die weg in de richting van Breda en is door onbekende oorzaak tegen de achterkant van een vrachtwagen gereden. De bestuurder van de personenauto is hierbij overleden.