ACM in actie tegen verboden bemiddelingskosten

Omdat huurbemiddelaars nog steeds in strijd met de regels bemiddelingskosten rekenen aan huurders is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie gekomen. Bemiddelingskosten rekenen is niet toegestaan als huurbemiddelaars in opdracht van verhuurders handelen. De ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan enkele huurbemiddelaars. Hiermee dwingt de ACM de bedrijven te stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten. Na de zomer gaat de ACM opnieuw controleren. Huurbemiddelaars die dan nog steeds onterechte kosten rekenen aan huurders kunnen een boete van de ACM verwachten. De boetes die de ACM kan opleggen bedragen maximaal 900.000 euro per overtreding.

Verboden bemiddelingskosten

Een huurbemiddelaar bemiddelt tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder wil de woning of kamer verhuren en de bemiddelaar zoekt daar een huurder bij. De wet zegt dat als de bemiddelaar werkt in opdracht van de verhuurder hij geen kosten voor de bemiddeling in rekening mag brengen bij de huurder. Was het vroeger vaak gebruikelijk om een maand huur te vragen, nu gaat het meestal om een bedrag van gemiddeld 200 euro. Kosten rekenen aan de huurder is verboden, onder welke naam de huurbemiddelaar de kosten ook presenteert (bemiddelingskosten, administratiekosten, contractkosten etc.). Huurders worden vaak verplicht deze kosten te voldoen voordat zij de woning kunnen betrekken. Huurbemiddelaars maken hiermee misbruik van de kwetsbare positie van consumenten op de overspannen woningmarkt.

Omdat de ACM via haar loket ConsuWijzer nog steeds meldingen ontving over bemiddelingskosten, kondigde de ACM eerder dit jaar aan hiertegen te zullen optreden. Dat is nu bij een aantal huurbemiddelaars gebeurd. De uitkomsten van deze actie zal de ACM later bekend maken.

Meldingen belangrijk

De ACM wil dat er een einde komt aan het rekenen van verboden bemiddelingskosten. In dit kader heeft de ACM gesproken met de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro om nogmaals hun achterban – althans het deel verhuurmakelaardij - te informeren en op te roepen de regels na te leven.

De komende tijd zal de toezichthouder in kaart brengen wat het effect is en of meer acties nodig zijn. Meldingen van consumenten bij ConsuWijzer over hun recente ervaringen zijn daarbij belangrijk. Mocht de ACM meldingen krijgen dat huurbemiddelaars doorgaan met het rekenen van verboden bemiddelingskosten, onder welke noemer dan ook, dan zal de ACM hard optreden.