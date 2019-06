Douane vindt grote partij cocaïne in Rotterdamse haven

De douane heeft tijdens een controle op vrijdag 7 juni jl. een grote partij cocaïne aangetroffen. De verdovende middelen zaten verstopt onder de motor van een reefer-container, die afkomstig was uit Ecuador en was geladen met bananen.

Twee verdachten die vermoedelijk de cocaïne uit de container wilden halen en van het haventerrein wilden smokkelen, zijn in de nacht van maandag op dinsdag 12 juni aangehouden. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak in onderzoek.