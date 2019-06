PostNL start met uitstootvrije pakketbezorging in Groningen

PostNL heeft de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij te bezorgen. Deze maand start PostNL in een deel van de historische binnenstad van Groningen met volledig uitstootvrije pakketbezorging. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking tussen de gemeente Groningen en PostNL. Vanuit het PostNL pakkettensorteercentrum in Kolham worden pakketten naar een stadshub aan het Europapark gebracht. Vanuit daar worden de pakketten bij consumenten in de binnenstad bezorgd met kleine elektrische voertuigen van PostNL. De bedoeling is om gaandeweg het uitstootvrije gebied steeds verder uit te breiden.

Wethouder Philip Broeksma van de gemeente Groningen nam vandaag een van de eerste volledig uitstootvrij bezorgde pakketten in ontvangst van Marja Wietsma, depotmanager van het PostNL pakkettensorteercentrum in Kolham.

Philip Broeksma, wethouder gemeente Groningen: ‘Het toenemende aantal bestelwagens en vrachtauto’s en daarmee gepaard gaande opstoppingen, doet de vraag om betere leefbaarheid in onze binnenstad alleen maar groeien. De gemeente Groningen wil daarom dat stadslogistiek de komende jaren veel duurzamer en slimmer wordt georganiseerd. Dat resulteert wat ons betreft in een volledig emissievrije logistiek in 2025. Met vervoersmiddelen, waaronder veel meer compacte vrachtfietsen, die passen bij de vaak smalle straten van onze historische binnenstad. Het initiatief van PostNL past daar prima in.’

Marja Wietsma, depotmanager PostNL: ‘PostNL investeert in duurzaamheid. Op het dak van het sorteercentrum in Kolham liggen zonnepanelen en we zetten vanuit Kolham ongeveer zestig groengasbussen in om consumentenpakketten duurzaam te bezorgen. Vanuit Kolham gaan we de pakketten afleveren bij de stadshub aan het Europapark zodat ze vanuit daar volledig uitstootvrij bij consumenten in de historische binnenstad kunnen worden bezorgd.’

Uitstootvrij bezorgen

PostNL heeft de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij te bezorgen. Samen met verschillende overheden en andere bedrijven heeft PostNL in dat kader de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek ondertekend. Om logistiek duurzaam en toekomstbestendig te bezorgen, onderneemt PostNL verschillende initiatieven. In Groningen gaat PostNL vanuit twee stadshubs uitstootvrij bezorgen. Vanuit de stadshub aan het Europapark worden consumentenpakketten bezorgd met cargo bikes. In de regio Groningen werkt PostNL samen met diverse ondernemers die over lokale bezorgersnetwerken beschikken, waaronder Dropper. Later in juni start PostNL samen met partner SimplyMile vanuit een tweede stadshub nabij knooppunt Euvelgunne met de bezorging van zakelijke goederen