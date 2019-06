Groningen weer getroffen door aardbeving, de vierde beving in twee weken tijd

Het is de vierde aardbeving in twee weken tijd. Het epicentrum lag bij Appingedam. De beving had een kracht van 1,9 op de schaal van Richter.

Het KNMI meldt de beving om 15.27 uur plaatsvond. Eerder bevingen deze maand in de provincie hadden een kracht van j0,6, 1,9 en 2,5 op de schaal van RIchter. Die laatste vond plaats bij Garrelsweer. De bevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied rond Loppersum en Appingedam.

Vanochtend nog maakte minister Wiebes bekend dat Groningers van wei bezittingen beschadigd zijn geraakt door aardbevingen een vaste vergoeding van 5000 euro kunnen krijgen.