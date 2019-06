Familiedrama: man steekt vrouw dood in woning in Den Bosch

In een woning in Den Bosch heeft zich donderdagmiddag een 'familiedrama' afgespeeld.

Een man heeft zijn vrouw dood gestoken, zo wordt door de politie bevestigd. Donderdagmiddag rond twee uur meldde zich een man bij het politiebureau in ’s-Hertogenbosch. Hij vertelde dat hij zijn vrouw in hun gezamenlijke woning had neergestoken. De vrouw bleek na aankomst van onze collega’s bij de woning te zijn overleden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Nadat collega’s de woning aan de Marco Polostraat hadden betreden troffen zij het levenloze lichaam van een vrouw aan. Ondanks dat haar identiteit officieel nog moet worden vastgesteld, gaan we er op basis van eerste onderzoek en het verhaal van de man vanuit dat het gaat om de bewoonster, de echtgenote van de verdachte. Terwijl de man werd aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek, startten forensisch rechercheurs in en om de woning met een uitgebreid sporenonderzoek. Dit onderzoek ging in de avond nog uren door en krijgt waarschijnlijk ook vrijdag nog een vervolg.

Een buurvrouw laat aan Omroep Brabant weten dat het gaat om een gezin met drie kinderen. De twee zoons wonen al op zichzelf, de 15-jarige dochter woont nog thuis.

Verhoor

De man zit vast en wordt uitgebreid gehoord over wat er zich in de woning heeft afgespeeld en de mogelijke achtergrond van dit drama. Mensen die daarover meer informatie hebben of mogelijk iets hebben gezien of gehoord dat ons kan helpen in het onderzoek roepen we op zich te melden. Bel de recherche in ‘s-Hertogenbosch via 0900-8844 of deel informatie eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.