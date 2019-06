Gezin op de vlucht voor processierups

Het gezin van Robin van den Heuvel in Eindhoven logeert al twee weken bij familie, omdat hun huis onleefbaar is geworden door de eikenprocessierups.

Er kruipen duizenden rupsen bij hun over de buitenmuur. En van de miniscule haartje van de rups heeft het 2-jarig zoontje van de Van den Heuvel binnenshuis verschrikkelijk veel last. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad donderdag.

Duizenden rupsen

Vader Robin van de Heuvel tegen de krant: 'Zo gauw mijn zoontje thuiskomt, krijgt hij honderden bultjes en begint hij meteen te huilen.' Van den Heuvel merkte twee weken geleden dat er iets niet klopte. Zijn zoontje zat onder de rode jeukende bultjes en kwam er maar niet vanaf. Volgens de dokter konden de bultjes verschillende oorzaken hebben van eczeem tot schurft. Maar toen Van den Heuvel op 1 juni in de auto stapte en naar de eikenboom ernaast keek, zag hij wat er echt aan de hand was: duizenden rupsen kropen over elkaar heen. Ook op de muren van zijn huis kropen allemaal rupsen. Van den Heuvel tegen de krant: 'De miniscule haartjes moeten naar binnen zijn gewaaid toen ik mijn deur even openzette op een warme dag om het huis te luchten.' En die haartjes krijg je niet makkelijk het huis uit.

Vlucht

Toen Van den Heuvel en zijn vrouw wisten wat de boosdoener was, vertrok het gezin naar een huisje in Zeeland, waar kennissen vakantie vierden. Prompt ging het beter met ze. De rode bultjes en de jeuk trokken weg. Maar toen ze na een week weer terugkwamen in hun eigen huis, begon de ellende opnieuw. Het gezin vluchtte wer uit hun woning en verblijft tot op heden in het huis van hun familie in dezelfde stad. Vader Robin van den Heuvel tegen de krant: ',Met negen mensen zitten we hier. We hopen dat de gemeente iets doet.'