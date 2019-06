Vier aanhoudingen in onderzoek naar bedrijf dat fraude met mest zou faciliteren

Ze zijn allen in verzekering gesteld. Het bedrijf en de 4 personen worden verdacht van het faciliteren van tientallen boeren bij mestfraude. Dit maakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekend.

Het bedrijf is een geregistreerde intermediair die meststoffen verhandelt, vervoert en opslaat. Het bedrijf heeft honderden boeren als klant. Het vermoeden is dat de verdachten boeren die te veel dierlijke meststoffen produceerden, faciliteerden met frauderen door deze mest alleen op papier af te laten voeren. Hierdoor konden deze boeren meer mest op hun eigen bedrijf toepassen dan er officieel was toegestaan. Hierbij zouden valse vervoersdocumenten en facturen zijn opgemaakt om de mestadministratie kloppend te maken. De gebruiksnormen van de boeren werden zo "op papier" niet overschreden.