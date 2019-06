Voetganger wordt aangereden door inhalende automobilist

Een 41 jarige inwoner van Prinsenbeek raakte vrijdagmiddag gewond toen hij op de Gilzerbaan werd aangereden door een personenauto. De bestuurder van die auto haalde op dat moment een voorganger in, terwijl dat niet was toegestaan.

Kort voor 17.00 uur stak het slachtoffer bij een oversteekplaats de Gilzerbaan over. Omdat vanuit de richting Tilburg een bestelbusje naderde hield hij op de vluchtheuvel in het midden van de weg stil. Op dat moment werd het busje echter ingehaald door een achteropkomende auto, bestuurd door een 27 jarige Tilburger. Die negeerde daarbij een dwangpijl die automobilisten sommeert om naar rechts te gaan rijden. De voetganger probeerde vervolgens terug te rennen naar het trottoir, maar in die poging werd hij aangereden. Het slachtoffer werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.