PostNL komt leveringen niet na, maar je moet wel thuis blijven!!

Wat is het toch vreselijk slecht geregeld bij PostNL. Al lange tijd klagen mensen steen en been over het niet leveren van een pakket terwijl de PostNL een dag van tevoren een bericht verstuurd thuis te blijven voor levering van het pakket.

Zo ook de heer van den Berg uit de Amstelhoek. Vrijdag kreeg de heer Van den Berg het bericht zaterdag tussen 12.00 uur en 14.30 uur thuis te blijven voor het in ontvangst nemen van zijn pakket. Van den Berg had een microfoon besteld voor een groot feest voor zaterdagavond. Hij was dan ook ter vergeefs blij dat het pakket op tijd binnen kwam. En ja, de auto van PostNL kwam de straat binnenrijden, maar voor hem zat er niks in de grote verroeste bestelauto.

Direct nam hij contact op met het speciale klachtennummer van Post.NL in de hoop dat zei nog wat voor hem konden betekenen. Van den Berg gaf tijdens het telefonische gesprek aan dat hij zelfs het achtergebleven pakket op een sorteercentrum wilde komen afhalen.

Maar helaas, helpdescmedewerker M. wilde er niets meer van horen en gooide de telefoon erop. Des duivels was Van den Berg. Hij besloot uiteindelijk maar naar een winkel te rijden en een microfoon te gaan kopen zodat het feest van vanavond voor zo'n 200 man niet in de soep zou draaien. Van den Berg heeft aangegeven volgende week opnieuw een klacht in te gaan dienen, maar dan per brief.

Nu maar hopen is dat ze de brief niet zullen verscheuren.

Onze redactie heeft nog geprobeerd een woordvoerder van het bedrijf te pakken te krijgen voor uitleg. Maar u raad het al, ook deze bellen niet terug.

Wanneer je het klachtenkompas bekijkt over PostNL dan stroomt het ook vandaag weer klachten betreffende de bezorging.