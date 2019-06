Man met verschillende drugs op zak opgepakt

Een 22-jarige Roosendaler is aan de Antwerpseweg aangehouden. De man had verschillende soorten drugs op zak, vermoedelijk bedoeld om te verhandelen.

De verdachte werd op zaterdagavond rond 21.00 uur staande gehouden. Hij reed op dat moment met zijn auto op de Antwerpseweg. De man reed hard en daarom kreeg hij een stopteken. Omdat de man geen rijbewijs of andere legitimatie op zak zei te hebben onderwierpen agenten hem aan een zogenaamde identiteitsfouillering waarbij ze op zoek gingen naar een identiteitsbewijs. Tijdens de fouillering kwamen 24 zakjes hennep en 8 zakjes met cocaïne tevoorschijn. Deze zijn in beslag genomen en de man is aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten voor verder onderzoek.