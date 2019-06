Zeer ernstige verkeershinder rond Utrecht in najaar door werkzaamheden A12

Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer wordt zo veel mogelijk omgeleid. Desondanks waarschuwt Rijkswaterstaat dat weggebruikers rekening moeten houden met minstens 20 minuten extra reistijd.

De Galecopperbrug-werkzaamheden zijn gepland van donderdagavond 26 september tot maandagochtend 28 oktober 2019. Op dit moment wordt gewerkt aan de A2 tussen knooppunt Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel. De werkzaamheden aan de Galecopperbrug starten pas nadat het werk aan de A2 is afgerond. De aannemer werkt 24 uur per dag op de zuidelijke brughelft (rijrichting Arnhem), eerst 2 weken op de parallelrijbaan en vervolgens 2 weken op de hoofdrijbaan. Er is geen directe hinder voor verkeer over de noordelijke brughelft (rijrichting Den Haag).

Minstens 20 minuten extra reistijd

Op de baan waar wordt gewerkt, blijft steeds één rijstrook open voor verkeer. Naar verwachting levert dit tijdens de spits minstens 20 minuten extra reistijd op voor verkeer vanaf de A12 Den Haag en de A2 richting Utrecht en Nieuwegein. Om minder verkeer langs het werk te laten rijden en nog grotere hinder te voorkomen, leiden we een deel van het bestemmingsverkeer naar Utrecht en Nieuwegein om. Landelijk doorgaand verkeer vanuit Amsterdam en Rotterdam krijgt vroegtijdig adviesroutes aangeboden om zo Utrecht en met name knooppunt Oudenrijn te mijden.

Omleidingen en alternatieven

Rijkswaterstaat adviseert iedereen die van dit deel van de A12 gebruik maakt, om rekening te houden met de omleidingen en met flink veel extra reistijd. We raden aan om – voor wie dat mogelijk is – alternatieven te kiezen en de grote hinder te vermijden, bijvoorbeeld door buiten de spits te reizen of te kiezen voor het openbaar vervoer.