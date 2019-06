Man zwaargewond na aanrijding in Naaldwijk

De bestuurster van de personenauto reed vanuit de richting van het centrum van Naaldwijk in de richting van Honselersdijk toen zij ter hoogte van de bushalte op de Pijlen Tuinenweg de man aanreed. De bestuurster is meegenomen naar het politiebureau en gehoord over het ongeval.

De verkeersdienst doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Getuigen die iets opvallends hebben gezien voorafgaand aan de aanrijding wordt verzocht zich te melden bij politieteam Westland