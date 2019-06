Gevangenisstraf en schadevergoeding opgelegd voor uitgaansgeweld in Drachten

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft een 24-jarige man veroordeeld voor fors uitgaansgeweld op 4 maart 2018 in Drachten. De verdachte heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 20 maanden, waarvan ongeveer 7,5 maand voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen van meer dan 5.000 euro.

Geweld na woordenwisseling

Er was een woordenwisseling geweest tussen de aangever en verdachte waarbij de aangever beledigende woorden heeft geuit richting verdachte. Toen aangever al bij zijn fiets was om naar huis te gaan, is verdachte -zonder verdere aanleiding- vanaf de andere zijde van de weg op hem toegelopen. Een andere persoon rende langs verdachte en trapte aangever tegen de grond. Verdachte heeft daarna meerdere malen met zijn voet op het hoofd van aangever gestampt.

Poging tot doodslag

Het is alleen aan het toeval te wijten dat aangever al na drie dagen het ziekenhuis weer mocht verlaten. Het had heel veel erger kunnen aflopen. Verdachte wordt dan ook veroordeeld voor poging tot doodslag.

Gevangenisstraf en schadevergoeding

De rechtbank heeft hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van net iets meer dan een jaar opgelegd en daarnaast nog een voorwaardelijk deel met een aantal bijzondere voorwaarden. Verdachte heeft het onvoorwaardelijke deel al in voorarrest uitgezeten. Hij is daarnaast veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van meer dan 5.000 euro.