FNV: Ziekenhuismedewerkers in Alkmaar, Assen en Eindhoven starten in juli met zondagsdiensten

Op woensdag 3 juli starten medewerkers van diverse afdelingen* van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen met het draaien van zondagsdiensten. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven volgt op woensdag 10 juli met diverse afdelingen*. Over de datum van de zondagdiensten in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar wordt maandagmiddag besloten.

Zondagsdiensten houden in dat diverse ziekenhuisafdelingen worden gesloten voor niet-spoedeisende zaken. Ziekenhuismedewerkers zullen dan hun diensten ergens anders aanbieden en ondersteunen op de patiëntenzorg. Tijdens de zondagsdiensten staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop.

De ziekenhuismedewerkers voeren actie omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geen goede cao willen afsluiten met vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV.

Kick off Alkmaar

Maandag trapt Alkmaar het ziekenhuisactietraject af met een grote werknemersactiebijeenkomst. Voor het gebouw van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep worden zo’n 450 protesterende medewerkers uit het Alkmaarse ziekenhuis verwacht om kracht te zetten bij hun eisen voor 5% meer loon, afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Ultiem actiemiddel ziekenhuizen

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De NVZ heeft woensdag het startschot gegeven voor het voeren van acties, door niet in te gaan op de eisen van de ziekenhuismedewerkers. Zondagsdiensten zijn binnen de ziekenhuizen een ultiem middel van actievoeren, want staken is niet mogelijk. Dus het geeft wel aan hoe ziekenhuismedewerkers erin staan. Het is hun menens en de actiecomités in de ziekenhuizen groeien met de dag. We sluiten dan ook niet uit dat ook andere ziekenhuizen later deze zomer zullen volgen met zondagsdiensten.’

Werken in ziekenhuis moet aantrekkelijk blijven

Het eindbod dat de NVZ begin juni deed, was voor de ziekenhuismedewerkers niet voldoende. Volgens de vakbond wordt het werken in een ziekenhuis er niet aantrekkelijker op. De roosters zijn nu al moeilijk te vullen. Het is belangrijk dat ziekenhuizen aantrekkelijke werkgevers blijven in de al zo krappe zorgarbeidsmarkt.

‘Openstaande vacatures worden moeilijk ingevuld, waardoor het draaien van overuren eerder normaal dan uitzonderlijk is geworden,’ zegt Merlijn. ‘Werknemers zetten zich ondanks de aanhoudende werkdruk al jaren met hart en ziel in voor een goede patiëntenzorg, maar de werkgevers lijken dat niet te waarderen. Daarom eisen ze een cao met een salarisverhoging van 5%. Het eindbod van de NVZ met een gemiddelde van 2,58% per jaar, kwam daar nog niet eens in de buurt.’