Man treft 20.000 bijen op zijn auto

Bij aankomst bij zijn voertuig treft de eigenaar een enorme zwerm bijen op het portier. Het voertuig stond geparkeerd aan de Prins Alexander in Rotterdam.

Door grapjassen bleek de auto te zijn voorzien een zeer zoete substantie, wat deze bijtjes natuurlijk wel konden waarderen. De eigenaar was er logischerwijs iets minder blij mee en belde in wanhopige toestand de politie. Die liet een imker ter plaatse komen om de zwerm te vangen. De in totaal circa 20.000 bijen krijgen een ander plekje. Waar de insecten precies vandaan komen, is nog onduidelijk.