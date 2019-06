Twee gewonden bij ernstig verkeersongeval

Bij een ernstig verkeersongeval op de Venestraat raakten zaterdagavond 22 juni twee voetgangers gewond. Een 26-jarige automobilist uit Geertruidenberg kwam door een nog onbekende oorzaak in aanraking met het tweetal. Hij is aangehouden voor verder onderzoek.

De twee slachtoffers, een 40-jarige vrouw uit Geertruidenberg en een 51-jarige vrouw uit Oosterhout, liepen rond 19.15 uur door de eerdergenoemde straat. Door een nog onbekende oorzaak kwam een auto met hen in aanraking. Het 51-jarige slachtoffer kwam door de aanrijding bekneld te zitten onder de auto en moest door de hulpdiensten uit haar benarde positie worden bevrijd. Vervolgens is zij onder begeleiding van een trauma-arts overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. Het andere slachtoffer is eveneens met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

De 26-jarige automobilist werd direct na het ongeval aangehouden. Uit onderzoek blijkt dat hij alcohol had gebruikt. Hij blies tijdens de ademanalyse 530 Ugl (= microgram per liter). Het alcoholgehalte mag niet hoger zijn dan 220 Ugl.

Onderzoek

De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Bij ernstige verkeersongevallen, zoals deze aanrijding, onderzoekt de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie de toedracht van het ongeval. Zij waren dan ook aanwezig voor sporenonderzoek. De betrokken auto is in beslaggenomen voor onderzoek.