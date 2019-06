Marechaussee vindt 18 vreemdelingen in verborgen ruimte vrachtauto

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagavond in Europoort achttien personen aangetroffen in een vrachtauto. De personen, waaronder zeven kinderen, zaten verstopt in een verborgen ruimte in het laadruim van de vrachtauto.

Marechaussees ontdekten een dubbele wand in de vrachtauto waarachter achttien personen vermoedelijk uit India verstopt zaten. De zeven kinderen zijn tussen de 1 en 15 jaar oud. Het betrof meerdere gezinnen met kinderen. Een vrouw van 75 jaar oud maakte ook deel uit van de groep. Uit voorzorg is een ambulance ter plaatse geweest. De vreemdelingen gaan het vreemdelingentraject in. De chauffeur, een 51-jarige man uit Bulgarije is aangehouden voor mensensmokkel. Hij wordt door de Marechaussee in verzekering gesteld. Onder leiding van het Openbaar Ministerie Rotterdam doet de Marechaussee verder onderzoek in deze zaak.