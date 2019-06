Tram ontspoord in Rotterdam

Aan het Breeplein in Rotterdam is maandag aan het eind van de ochtend een tram ontspoord en naast de rails terechtgekomen. Hierdoor ontstaan er problemen met het tramverkeer.

Door deze stremming rijdt tramlijn 25 in beide richtingen niet tussen Breeplein en Carnisselande. Houd rekening met extra reistijd. Het is nog niet bekend hoelang dit gaat duren. Het overige verkeer heeft geen last hiervan. Hoe de ontsporing kon gebeuren is niet bekend.